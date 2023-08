WM-Aus für Co-Gastgeber Neuseeland - Marokko feiert

In Adelaide lagen sich die Marokkanerinnen nach ihrem ersten Sieg bei einer WM in den Armen. „Wir sind so froh, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Dieser Sieg ist für Marokko, für die arabische Welt, er ist die Frucht unserer harten Arbeit“, sagte Ibtissam Jraïdi, die vor 12.886 Zuschauern in der sechsten Minute das einzige Tor erzielt hatte. Das eigene Auftaktspiel gegen die deutsche Auswahl hatte Marokko mit 0:6 verloren. Gegen Südkorea gelang dann aber ein „blendender Start“ in die Partie, wie Trainer Reynald Pedros sagte.