WM-Aus für Grings und die Schweiz: „Können stolz sein“

Später sagte die 44 Jahre alte frühere Nationalspielerin, die mit Deutschland zwei Europameistertitel gewonnen hat: „Der Gegner war heute eine Klasse besser. Die Spanierinnen hatten einen extrem guten Tag und haben uns die Grenzen aufgezeigt.“ Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wurde das Team von Jorge Vilda seiner Favoritenrolle in Auckland gerecht. In ihrem ersten WM-Viertelfinale treffen die Südeuropäerinnen am Freitag in Wellington auf die Niederlande oder Südafrika.