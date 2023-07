WM-Kader-Casting bei DFB-Frauen - Letzter Test gegen Sambia

Am Samstag wird die Bundestrainerin ihr derzeit 28-köpfiges Aufgebot auf 23 Spielerinnen reduzieren, ehe die DFB-Frauen am Dienstag ans andere Ende der Welt fliegen. „Man merkt schon, dass wir in der Nominierungsphase stecken. Da sind einige vielleicht nicht ganz so locker. Das gehört auch dazu“, sagt Voss-Tecklenburg und bekräftigte vor der Partie gegen Sambia: „Es sind noch nicht alle Entscheidungen getroffen, was die Nominierung angeht.“