Wolfsburg-Frauen verlieren Champions-League-Finale

Vor dem Spiel hatte Anführerin Popp gesagt, man wolle mit „deutscher Art“ dagegenhalten. Was das genau hieß, zeigte sie selbst in der 37. Minute: Pajors scharf getretene Flanke wuchtete die Kapitänin per Kopf ins Netz - zweite Chance, zweites Tor. Mit deutscher Effizienz gegen den spanischen Zauber, das beeindruckte auch das Publikum. „Hier regiert der VfL“, skandierten die Fans des deutschen Vizemeisters, die nun obenauf waren. Von Barcelonas Anhänger folgten trotzige „Barça, Barça“-Rufe.