Wolfsburgerin Pauline Bremer wechselt nach England

Das gab der englische Club am Montag bekannt. Die 27 Jahre alte Angreiferin unterschrieb in Brighton einen Zweijahresvertrag. Bremer spielte bereits von 2017 bis 2020 für Manchester City, ehe sie nach Wolfsburg wechselte. Für den VfL erzielte sie in der abgelaufenen Saison in London das entscheidende Tor in der Verlängerung des Champions-League-Halbfinals gegen den WFC Arsenal.