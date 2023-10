Wolfsburgs Frauen distanzieren erst mal den FC Bayern

Die Vize-Meisterinnen aus Niedersachsen gewannen mit 2:0 (1:0) bei RB Leipzig. Der Aufsteiger spielte dabei erstmals in der Red Bull Arena und lockte 10.269 Zuschauer an. Die Münchnerinnen verzeichneten bei ihrer Premiere in der Allianz Arena 19.000 Besucher und damit eine Club-Rekordkulisse für den FC Bayern in der Liga. Sie mussten sich am Samstag allerdings mit einem 0:0 gegen Eintracht Frankfurt begnügen.