FC Gießen benennt unter Vorbehalt einen neuen Vorstand

Gießen. Die Zeit von Turgay Schmidt als Notvorstand des FC Gießen ist nach fast drei Jahren abgelaufen. Das hat der Fußball-Hessenligist am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben. Grund für den Rückzug ist die fortschreitende wirtschaftliche wie strukturelle Konsolidierung des Vereins. Mit Michèl Magel, seit gut einem Jahr im Verein tätig, steht auch schon ein neuer Notvorstand in den Startlöchern. Lediglich das Okay des Amtsgerichts fehlt noch, um den Eintrag ins Vereinsregister endgültig zu machen.