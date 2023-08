FC Gießen findet einen neuen Notvorstand

Goerke erklärte weiterhin: „Ich kenne den Verein und die Stadt aus meiner gut zehnjährigen Lebenszeit in Gießen. Die Aufgabe, dem Verein eine Struktur und organisierte Abläufe in vielen verschiedenen Ebenen wiederzugeben, wird in den nächsten Wochen und Monaten sicher nicht einfach sein, aber ich bin zuversichtlich, dass es möglich sein wird. Der Verein hat enormes Potenzial, was durch die vielen erfolgreichen verschiedenen Mannschaften, im Jugend- sowie Senioren- und Frauenbereich, innerhalb des Vereins deutlich wird. Daneben weist der FC Gießen eine große Fangemeinschaft auf, was nicht zuletzt bei dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 wieder deutlich erkennbar war.“