FC Gießen will Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen

Wenn der FC Gießen in einem Jahr wieder in einer ähnlichen Position in der Hessenliga sein sollte: Wie zuversichtlich sind Sie, dass er dann den Weg in die vierte Liga gehen kann?

Ich bin da optimistisch. Wenn wir das Fundament, das wir in diesem Jahr gelegt haben, weiter ausbauen können, ist es auch unsere Pflicht, uns so aufzustellen, dass wir eine Regionalliga-Bewerbung ohne Probleme stemmen können. Wir vertreten den Standpunkt, dass es in einer Stadt wie Gießen möglich sein sollte, ein regionalligataugliches Stadion zur Verfügung zu haben. Die Gespräche dazu mit der Stadt laufen gut.