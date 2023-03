Fußball-Hessenliga: Spiel des FC Gießen in Hanau abgesagt

Ungewolle Pause für Trainer Daniyel Cimen und den FC Gießen: Das Spiel in Hanau fällt aus. (© Ben Volkmann)

Eigentlich sollten Trainer Daniyel Cimen und der Tabellenzweite an diesem Samstag in Südhessen auflaufen. Doch die Stadt Hanau hat den Rasenplatz an der Kastanienallee gesperrt.