Comeback für Kevin Schuller nach 18 Monaten

Die Walldorfer Teamleistung sei in der ersten Halbzeit besser als in der zweiten gewesen. In dieser Phase, da sich die Gäste mehrere gute Torchancen erspielten, traf Maximilian Thomasberger zur RWW-Führung (43.). Für den gastgebenden Verbandsliga-Zweiten, der nach der Pause die aktivere Mannschaft war, sorgte Luca Keil fürs 1:1 (64.). „Für das erste Testspiel war das okay, aber auch nicht mehr“, so Lemm. Weiter geht’s für den SV Rot-Weiß am Samstag (28.), 13 Uhr, beim Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.