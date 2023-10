Für Viktoria Griesheim zählt nur ein Sieg

GRIESHEIM. (bot). Zu einem Schlüsselspiel empfängt Viktoria Griesheim am Samstag (15 Uhr) den TuS Dietkirchen in der Fußball-Hessenliga. Die Mannschaft aus Limburg tritt als Schlusslicht (fünf Punkte aus 13 Partien) in Südhessen an. Doch für Hochmut ist bei der Viktoria (Elfter mit 13 Zählern) kein Platz, stehen sie doch selbst im Keller. Die Gäste (33 Gegentreffer) haben eine ähnliche Torbilanz wie die Viktoria (27), in der Anzahl der geschossenen Tore (12) stellen beide Teams den schwächsten Sturm der Liga.