Fußball: Ab 29. Mai sind in Hessen Testspiele möglich

Wiesbaden. In Hessen dürfen die Jugendlichen, Frauen und Männer in den Vereinsmannschaften, die seit November 2020 keine Spiele mehr austragen durften, auf einen Neustart der Saison 2021/22 hoffen. Ein erster Schritt in diese Richtung: Ab 29 Mai dürfen – je nach örtlicher Verfügungslage – Testspiele ausgetragen werden. Wobei das als Signal zu interpretieren ist. Zunächst einmal müssen alle im Training, sofern das lokal schon erlaubt ist, erst wieder Fitness-Grundlagen schaffen. Für Stefan Reuß, den Präsidenten des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), ist es aber „ein großer Schritt in Richtung Normalität“.