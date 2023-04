Fußball: Dickes Ende für Viktoria Griesheim

Die Griesheimer kämpften mit argen Personalsorgen. Neben den Verletzten Eray-Cem Takmaz, dessen Knieverletzung sich als Außenbandriss entpuppte, und Marco Oliveri Del Castillo (Muskelfaser-Riss im Oberschenkel) sowie dem gesperrten Maximilian Böger mussten auch Stürmer Patrick Stumpf (Knöchelblessur) und Schlussmann Elias Derwein (krank) passen. Hasa stellte Nino Suserski ins Tor und Enes Arslan in den Angriff. Letzterer brauchte nur fünf Minuten für den Führungstreffer. „Das hat der Mannschaft Mut gegeben“, stellte Hasa fest und sah, wie die Viktoria klare Chancen der Gastgeber bis zur Pause verhinderte. Erst gegen Ende der ersten Hälfte wurde der Fernwalder Druck größer, doch die Führung sollte noch lange währen. Genauer: bis zur 85. Minute. Dann sorgte Julian Bender für das 1:1. „Dann müssen wir aber das Unentschieden mitnehmen“, ärgerte sich Hasa über das Folgende. Denn in der Schlussminute kam Mica Hendrich für Fernwald nach einer Ecke ziemlich unbedrängt zum Kopfball – das 2:1. Ebenfalls bitter: In der Nachspielzeit kassierte Oriana die Ampelkarte.