Fußball-Hessenligist RW Walldorf schon in Form

Zwei Minuten vor der Halbzeit erzielte Alexander Vogler nach Vorarbeit von Mikael Neway das 1:0. Danach traf Kevin Schuller zweimal (50., 77.), beim 3:0 lieferte der A-Jugendliche Kian Rebner die Vorlage. In letzter Minute verursachten die Rot-Weißen einen Freistoß an der Strafraumgrenze, den Gästetorjäger Özer zum 1:3 nutzte. Die Generalprobe steht der Lemm-Elf an diesem Samstag (18.), 15 Uhr, gegen Ligakonkurrent 1. FC Erlensee bevor.