Fußball: Trotz Niederlage ist Viktoria Griesheim gesichert

GRIESHEIM. Viktoria Griesheim spielt auch in der Saison 2023/24 in der Fußball-Hessenliga: Die Südhessen verloren zwar mit 1:3 (0:1) beim SV Weidenhausen, hatten den Klassenerhalt aber schon am Samstag auf der Couch feiern dürfen. Grund war der Verbleib des KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest. Dadurch gibt es in der Hessenliga nur vier direkte Absteiger, und der Fünftletzte absolviert die Relegationsrunde mit den drei Verbandsliga-Zweiten. Die vier letztplatzierten Teams konnten Griesheim aber ebenso nicht mehr überholen wie der TuS Dietkirchen als Fünftletzter. Zwar kann Dietkirchen am kommenden Wochenende noch nach Punkten mit der Viktoria gleichziehen, doch haben die Griesheimer durch ein 2:0 und 1:1 den direkten Vergleich für sich entschieden.