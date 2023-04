Fußball: Viktoria Griesheim nur mit einem „Strohfeuer“

Bereits in den ersten zehn Minuten, als die Hausherren vier, fünf Ecken hatten, deutete sich eine schwere Begegnung für die Viktoria an. Kaum einmal konnte sie sich richtig befreien, erarbeitete sich im ersten Durchgang keine Tormöglichkeit. Anders Neuhof, das durch Younes Djebbari schließlich auch mit 1:0 in Führung ging (32.). Das 2:0 folgte nur wenig später durch Jean Carlo Yanez (35.). „Die 2:0-Führung war zur Pause verdient“, gab Krichbaum zu.