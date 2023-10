Fußball: Viktoria Griesheim rutscht auf Abstiegsplatz ab

Zwar nahm die Viktoria in der Halbzeit einige Umstellungen vor, brachte mit Kern und Acun neuen Schwung – Acun (51.) verkürzte sogar. Doch in der Summe konnte Alzenau auch in Unterzahl die Südhessen in Schach halten. Daran änderte das nun viel engagiertere Auftreten der Viktoria nichts, weil nach vorne die Durchschlagskraft fehlte. In der Nachspielzeit musste Griesheims Dahmani (90.+1) mit Gelb-Rot vom Platz. „Nur die zweite Halbzeit war in Ordnung, darauf können wir aufbauen“, meinte der Griesheimer Co-Trainer Siegfried Grollmusz nach dem Spiel.