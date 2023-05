Fußball: Viktoria Griesheim vor enorm wichtiger Partie

Rettaily, der gewiss ein bisschen gehofft hatte, selbst Chef-Trainer des Hessenligisten zu werden, hat ab Sommer noch keine neue Aufgabe, würde nun aber gern aus dem Co-Trainer-Dasein heraustreten und andernorts Chef-Coach werden. Wobei er in Griesheim in seiner Rolle große Freiheiten besessen habe: „Richi hat mich als vollwertiges Mitglied des Trainer-Teams machen lassen“, lobt er Hasa für das kollegiale, wenig hierarchische Miteinander. Auch das sei Teil des Erfolgs gewesen, die Viktoria viermal in Serie in der Hessenliga zu halten: „Hätte das Trainer-Team nicht funktioniert, hätte das mit den minimalsten Mitteln nicht geklappt.“