Fußball: Viktoria Griesheim will bei Heimdebüt nachlegen

Lokalrivale und Aufsteiger FCA Darmstadt legt bereits am Samstag (17 Uhr) beim SC Dortelweil los. Und dies mit Respekt. „Sie haben eine spielerisch starke Truppe, die ihre Findungsphase in der Verbandsliga hinter sich hat“, sagte der Sportliche Leiter des FCA, Luca Bergemann. Mit der Vorbereitung ist der Aufsteiger zufrieden und „Ende der Woche stoßen die letzten beiden Spieler zur Mannschaft“. Die Vorfreude auf die Verbandsliga ist groß und der FCA tritt ambitioniert in Dortelweil an. „Wir wollen selbstsicher in die Partie reingehen und zeigen, was wir können. Unser Ziel ist es, unseren Einstand in der Verbandsliga mit einem Sieg zu beginnen“, erklärte Bergemann.