Fußball: Viktoria Griesheim wird zweimal ausgekontert

Als es mit einer Nullnummer in die Pause zu gehen schien, gerieten die Hausherren in Rückstand – just nach einem eigenen Freistoß am gegnerischen Strafraum. Die Hereingabe von Emin Aykir war so schwach, dass sie am ersten Hadamarer hängen blieb und die wie Griesheim abstiegsbedrohten Rot-Weißen per langem Ball einen Konter einleiteten. Ihm entsprang das 1:0 der Gäste durch Mohamed Zouaoui (45. + 1). „Da haben wir nicht gut reagiert“, kritisierte Hasa schlafmütziges Umschaltverhalten.