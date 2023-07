Großer Umbruch bei A-Ligist SKG Bauschheim

Ganze acht Stammkräfte haben die SKG verlassen. So gehen Niklas Wohlfahrt und Goalgetter Marvin Austen, mit 25 Treffern Vierter der Liga-Torschützenliste, zum Gruppenligisten SKV Büttelborn. Tim Baatz, Daniel Mattern und Matthias Krüger wechseln in die Kreisoberliga. „Das sind alles herbe Verluste. Vor allem auch Tim und Daniel, die als Sechser unser Spiel strukturiert haben“, merkt Faten an. Während sich Andrej Noll der SG Trebur-Astheim anschloss und Bruder Alexander wegen Knieproblemen seine Laufbahn beendet hat, hört Stürmer Jason Kunze aus zeitlichen Gründen auf, da er mit Studium und Job stark belastet ist. In Imran Alikhain vom SV 07 Geinsheim und Arasch Ahmadi aus Flörsheim konnten erst zwei Neuzugänge gewonnen werden. „Das wird jetzt eine Herausforderung“, weiß Faten um die knifflige Lage in der kommenden Saison. Seine Entscheidung, als Trainer weiterzumachen, „stand jedoch schon relativ früh fest“. Nun gilt es, die Situation anzunehmen und mit großem Kampfgeist und Teamspirit gut zu meistern. Dabei wartet zum Rundenauftakt am 6. August gegen die SG Trebur-Astheim gleich ein Heimspiel. „Ein interessantes Derby“, findet der Trainer, der wiederum den SVC Gernsheim als klaren Aufstiegsfavoriten sieht. „Die SKV Mörfelden und Türk Gücü als Absteiger aus der Kreisoberliga werden auch oben dabei sein.“