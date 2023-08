Hessenligist RW Walldorf verteidigt „katastrophal“ – 0:2

Der SV Rot-Weiß hielt das Spiel jetzt ausgeglichen. Bis ein verlängerter Einwurf in der Strafraummitte bei Erdinc Solak landete, der den Ball in aller Ruhe ins Tor wuchten konnte (65.). „Was wir da gemacht haben“, sagte Lemm, „war katastrophal verteidigt.“ Nicht besser stellten sich die Walldorfer sieben Minuten später an, als sie mehrmals im Mittelfeldzentrum einen sogenannten zweiten Ball verloren. Bis der FSV die Lücke in der RWW-Abwehr fand, die Kugel steil hindurchschob und erneut Solak frei vorm Tor auftauchte – 2:0.