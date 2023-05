Letztes Spiel von Viktoria Griesheim unter Richard Hasa

Trotz der Niederlage im Kreispokal-Finale (1:2 gegen RW Darmstadt) geht Richard Hasa wegen des geschafften Klassenerhalts mit einem positiven Gefühl. Fünf Jahre nacheinander hat er die Griesheimer mit kleinen finanziellen Mitteln und personell selten prominent besetzten Kadern in der Hessenliga gehalten. „Wir sind zufrieden, auch mit dieser Saison“, sagt Hasa: „Nur die Auswärtstabelle sieht ein bisschen unsexy aus. Am Samstag wollen wir uns ordentlich verabschieden.“ In der Fremde ist Griesheim (sechs Zähler) die schlechteste Mannschaft der Liga. In der Heimbilanz liegt die Viktoria dagegen auf Rang vier.