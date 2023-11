Lucas Hartmann und Tolga Duran sehen noch Luft nach oben

Wie sind Sie persönlich und aus Sicht der Mannschaft mit dieser Saison zufrieden?

Hartmann: Natürlich würde ich gerne mehr und öfters von Anfang an spielen. Wir haben aber mit Jann Bangert und Marco Koch, die auf ähnlichen Positionen wie ich spielen, eine unheimliche Qualität und Geschwindigkeit auf dem Platz. So schnell bin ich sicher nicht mehr. Wenn ich dann aber eingewechselt werde, kann ich, wie zuletzt in Hanau, der Mannschaft schon helfen. Für uns war es wichtig, dass wir im ganz engen Tabellenkeller jetzt zweimal gewonnen haben. Die Qualität für die Hessenliga haben wir ganz sicher, wir haben sie bisher nur zu selten gezeigt.

Duran: Es geht so. Als Mannschaft haben wir unsere Form und Stabilität gefunden und den Anschluss an die Spitze geschafft. Und dies ist gerade auch wegen der nicht einfachen Rahmenbedingungen umso höher zu bewerten. Persönlich hätte ich mir die bisherige Runde noch ein bisschen besser gewünscht, ein paar Tore mehr hätten es schon sein können. Ich spiele allerdings auch eine etwas andere Rolle als in den Jahren zuvor. Defensiver ausgerichtet und eher für den Spielaufbau zuständig, nicht mehr so für den letzten Pass und den Torabschluss.