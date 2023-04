Mutig, für Viktoria Griesheim reicht es aber nicht

Bleiben noch 21 Punkte im Topf, die die Griesheimer bis Ende Mai holen können, darunter in fünf Spielen gegen andere Kellerkinder, so schon nächsten Sonntag in Neuhof. Davor steht am Donnerstag (19.30 Uhr) jedoch die Pflichtaufgabe im Kreispokal-Halbfinale beim A-Ligisten FC Ober-Ramstadt an. Im Finale steht bereits Verbandsligist RW Darmstadt.