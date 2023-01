Neubauer übernimmt Leitung der Fußball-Hessenliga

Im Sommer wird es wieder eine Relegation um den letzten freien Platz in Hessens höchster Amateurliga geben. In Hin- und Rückspielen treffen zunächst der Zweite der Verbandsliga Mitte und der Hessenligavertreter sowie die Zweiten der Verbandsligen Nord und Süd (am 8. und 11. Juni) aufeinander. In einem Endspiel auf neutralem Platz (14. Juni) wird dann der Hessenligateilnehmer ermittelt.