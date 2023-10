RW Walldorf ist mit Rückkehrern wieder besser aufgestellt

Über die volle Spielzeit war der Anfang September nachverpflichtete Elias Kurt am Ball. Der Neuzugang von Hansa Rostock II traf zum 0:3 (60.). Den vierten Walldorfer Treffer steuerte Basara-Mann Daichi Oniki bei, der ins eigene Tor traf (62.). Auch Ryutaro Kishi, lediglich in der Saisonvorbereitung in drei Testspielen dabei, ehe er wegen einer Bänderverletzung lange ausfiel, spielte in Mainz durch. Sein Debüt in der Hessenliga-Mannschaft gab Shin-ri Kim zur zweiten Halbzeit, der nach monatelangem Aufenthalt in seiner japanischen Heimat (aus privaten Gründen) wieder im Training ist. Allesamt Spieler mit Trainingsrückstand, die noch Zeit brauchen.