RW Walldorf scheidet überraschend im Hessenpokal aus

Was den Rot-Weißen spielerisch nicht gelang, schaffte der Hessenligist mit einer Standardsituation. Aus einem Einwurf, zweimal per Kopf verlängert, wurde eine Flanke, die den am zweiten Pfosten lauernden Oliver Schmitt bediente – 1:1 (37.). Kurz zuvor hatte sich bereits Kevin Schuller nach Ecke von Can Cemil Özer eine gute Torchance geboten, doch sein Direktschuss aus halbrechter Position verunglückte ihm. Zehn Meter sauste der Ball über die Latte. Aber als Özer die Gäste gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem 18-Meter-Schuss in Führung brachte, schien das Spiel den erwarteten Lauf zu nehmen. Aber der SV Rot-Weiß vergab eine Großchance nach der anderen, darunter ein Lattentreffer von Alexander Vogler. Statt also für die vorzeitige Entscheidung zu sorgen, kassierten die Walldorfer den Ausgleichstreffer – weil Christophori-Como durch die RWW-Defensive spazieren und erneut treffen durfte. Aus war’s mit der Walldorfer Überlegenheit. Die Gäste handelten sich sogar noch ein Kontertor von Johannes Günther ein (79.).