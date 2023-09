RW Walldorf startet in Englische Woche

Bei der jüngsten 0:4-Niederlage in Marburg ist genau das passiert. „Die Mannschaft braucht anscheinend eine andere Ansprache“, sagte Lemm kurz nach dem Spiel. Auf diese Partie ging er im Dienstagstraining „sehr kritisch“, aber nur kurz ein. Eine genauere Analyse hat Lemm verschoben, da seiner Mannschaft eine Englische Woche bevorsteht: Beginnend am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den Hünfelder SV, weiter am Mittwoch (20.), 19.30 Uhr, im Hessenpokal bei Verbandsligist Germania Ober-Roden, ehe es am Samstag (23.), 14 Uhr, zum KSV Baunatal geht. „Da sollten wir uns erst einmal mit anderen Themen beschäftigten“, so Lemm.