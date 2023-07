RWW-Boss Knacker: Natürlich wäre die Regionalliga ein Traum

Ja natürlich. Denn 14 Tage später war ja schon wieder Trainingsstart in der Hessenliga und bei aller Freude war ich dann wieder regelmäßig mit dem Sportlichen Leiter Marcus Spahn und dem Trainer Artur Lemm in Kontakt, um die Kader zu ergänzen. Insofern ist der Alltag sehr schnell wieder da, aber Freude und Zufriedenheit sind geblieben.

Herr Knacker, Sie haben am 14. Juni nach dem Aufstiegsendspiel in Nieder-Eschbach von einem historischen Tag für RW Walldorf gesprochen. Haben Sie mittlerweile die Geschehnisse verarbeitet?

Warum war der Tag historisch für Sie?

Zum einen hatten wir noch nie im Verein eine Mannschaft in der Fünften und eine in der Sechsten Liga. Da ist jeder Verein stolz, so etwas zu erreichen, und da gibt es noch nicht so viele Beispiele in Hessen. Ginsheim hatte das ja mal geschafft. Zum anderen ist der Verbandsliga-Aufstieg das Ergebnis unserer Jugendarbeit. Zwei Drittel des Kaders kamen aus der eigenen Jugend. Wenn man das schafft und unsere finanziellen Mittel in der Gruppenliga sieht, ist das ein historisches Ereignis. Das bedeutet: Jugendarbeit lohnt sich.