Saisonstart bei RW Walldorf mit zwei Neuen

Die Verantwortlichen des Hessenligisten RW Walldorf – in den grauen Trikots von links Torwarttrainer Mario Di Falco, Trainer Artur Lemm, Co-Trainer Bastian Eisert und Sportlicher Leiter Marcus Spahn – starten mit den Neuzugängen (hinten von links) Can Özer, Ryutaro Kishi, Sören Lippert, Ephraim Eshele, Marvin Redl, Oliver Schmitt sowie (vorne von links) Eray Eren, Jannis Hartmann, Paul Harbrecht, Matteo Enders und Farid Affo in die neue Saison. (© Uwe Krämer)