Trainingsauftakt bei Viktoria Griesheim mit zwei Neuen

Neu in der Mannschaft von Chef-Coach Richard Hasa und Co-Trainer Ramssi Rettaily ist Denis Oriana. Der in Tschechien geborene 30-Jährige, der die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, spielte in der Hinrunde für den Verbandsligisten VfB Ginsheim. Dorthin war er 2020 vom Hessenligisten Rot-Weiß-Hadamar gewechselt und hatte mit den Ginsheimern bis zu deren Abstieg im vorigen Sommer in der hessischen Beletage gespielt. Zuletzt war Oriana Stammspieler, kam in 16 von 20 Partien zum Einsatz und erzielte einen Treffer. "Er ist ein sehr erfahrener Spieler mit großer Übersicht", sagt Hasa über den Zugang. Oriana sei ein zentraler Mittelfeldmann, wo er vor allem für den defensiveren Part in Frage komme. "Er hat aber auch schon auf der offensiven Außenbahn gespielt."