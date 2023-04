Viktoria Griesheim künftig wieder mit Sportlichem Leiter

„Wir werden wieder einen Sportlichen Leiter haben“, kündigt Sportclub-Vorsitzender Christian Bergemann an. Seit dem Rückzug von Peter Seitel im vergangenen Jahr war diese Position unbesetzt. Bergemann findet es aber wichtig, die Aufgabe neu zu vergeben. „Die Kernaufgabe des Sportlichen Leiters ist die Zusammenstellung des Kaders.“ Gerade im Amateurbereich übernimmt dies öfter auch der Trainer. In Griesheim soll dies hingegen in Abstimmung der sportlich Verantwortlichen geschehen. Passend dazu kündigt Bergemann an: „Wir werden unseren neuen Sportlichen Leiter zusammen mit unserem neuen Trainer-Team vorstellen. Die Position des Sportlichen Leiters wird sehr prominent besetzt!“