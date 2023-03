Viktoria Griesheim nach „Meilenstein“ ganz entspannt

„Wir gehen ein bisschen entspannter dorthin, denn gegen Steinbach haben wir einen Meilenstein erreicht“, sagt Viktoria-Trainer Richard Hasa. Mit dem Sieg gegen die Osthessen haben die Griesheimer jetzt 37 Punkte. Zwar haben sie damit auf den möglichen Relegationsplatz 14 nur drei Punkte Vorsprung. Doch dürfte dieser Platz zum direkten Klassenerhalt reichen und erst Rang 15 – schon acht Punkte entfernt – die Verlängerung bedeuten. Denn es zeichnet sich ab, dass aus der Regionalliga Südwest schlimmstenfalls ein hessisches Team absteigt. In Gefahr ist dort nur noch Hessen Kassel. Obwohl die Hessenliga von 20 Mannschaften in dieser Saison auf dann 18 reduziert werden soll und damit eine hohe Zahl an Absteigern vorgesehen ist, müssten im Falle eines Kasseler Abstiegs „nur“ die letzten fünf Teams direkt absteigen und der Tabellen-15 in die Relegation. Packt auch Kassel den Klassenerhalt, verschöben sich beide Marken noch einen Platz nach unten.