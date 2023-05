Viktoria Griesheim strebt den nächsten Schritt an

GRIESHEIM. Nach dem Befreiungsschlag am Dienstagabend (3:2 gegen Bayern Alzenau) will Viktoria Griesheim in der Fußball-Hessenliga am Sonntag (15 Uhr) gegen Türk Gücü Friedberg einen weiteren Schritt gen Klassenerhalt machen. Das drittletzte Saisonspiel ist das letzte am Hegelsberg. Und die letzte Heimpartie für Trainer Richard Hasa und Co-Trainer Ramssi Rettaily – beide verlassen den Verein.