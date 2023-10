Viktoria Griesheim überrascht mit Punktgewinn

Das stellte den Spielverlauf etwas auf den Kopf. Denn Gießen bestimmte das Spiel. Doch außer einer Kopfballchance (17.) hatten die Gastgeber nicht viel zu verzeichnen. Das lag insbesondere an der Viktoria-Abwehr, die konsequent in das Aufbauspiel der Gastgeber störte und Gießen damit vom eigenen Tor fernhielt. Zudem setzten die Gäste erfolgreiche Nadelstiche, wie der Doppelschlag. Und Griesheim hatte bei einem Lattenschuss der Gastgeber Glück (38.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es dann aber Duran, der den fast zwangsläufigen Anschlusstreffer erzielte.