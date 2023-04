Viktoria Griesheim will im Derby 40-Punkte-Marke knacken

Walldorf will sich natürlich revanchieren für die 1:2-Niederlage im Hinspiel, erlebt dabei aber auch ein Kontrastprogramm zur Partie am Sonntag vor 1300 Zuschauern gegen Eintracht Frankfurts U21 (0:2) - auch spieltaktisch. "Ich vermute, dass wir da relativ oft den Ball haben werden. Und dafür müssen wir eine Lösung finden", sagt RWW-Trainer Artur Lemm, der vor allem auch sehen will, dass sein Team aus diesem Ballbesitz etwas macht, Torchancen kreiert und diese auch nutzt. Aber insbesondere das mit dem Toreschießen fiel dem Tabellensechsten in den letzten Spielen sehr schwer.