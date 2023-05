Walldorf-Trainer Lemm fordert Siege zum Hessenliga-Endspurt

Im Mittelteil der Englischen Woche hat RWW (7.) also den abgeschlagenen Tabellenletzten zu Gast. Dass der als Absteiger feststehende TSV aber trotzdem für Überraschungen gut ist, hat er vor einem Monat mit dem 2:1-Coup beim KSV Baunatal (6.) gezeigt. „Wir wollen aber in unseren restlichen drei Saisonspielen gar nicht so sehr auf den Gegner schauen, sondern mehr auf uns“, sagt Lemm und weist auf mehrere verdiente Spieler hin, die den Verein verlassen werden: „Ihnen wollen wir einen schönen Abschluss bieten.“ Mit Siegen in den letzten beiden Heimspielen.