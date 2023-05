WALLDORF. Dem SV Rot-Weiß Walldorf steht am Samstag (14 Uhr) mit das schwerste Gastspiel bevor, das man in dieser Hessenliga-Saison haben kann. Der Gastgeber der SV-Fußballer, FC Gießen, ist nämlich die einzige Mannschaft dieser Liga, die zu Hause noch keine Saisonpartie verloren hat. Außerdem zählt der Zweite des Klassements zu den spielstärksten Teams. Was geschieht, wenn man diese Mannschaft unbedrängt walten lässt, haben die Walldorfer bei der 0:4-Hinspielniederlage erfahren, als sie drei Gegentore binnen zwölf Minuten kassierten.