Alexis Mac Allister bekommt zweiwöchige Pause von Brighton

„Es ist wichtig, dass er einen Moment der Ruhe hat, um ihn mit seiner Familie zu genießen. Nach einem Monat Weltmeisterschaft, in dem er aufgrund des Drucks und der Emotionen stark sein musste, braucht er eine Pause. Wir werden andere Spieler einsetzen, während er weg ist“, erläuterte De Zerbi. In diesem Jahr stehen noch zwei Ligaspiele an, am 26. Dezember gegen den FC Southampton und am 31. Dezember gegen den FC Arsenal.