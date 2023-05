Amerikanische Liga wird aufgestockt: San Diego wird 30. Club

Mit dem südkalifornischen San Diego wird die MLS auf 30 Teams aufgestockt, dann mit je 15 Mannschaften in Eastern und Western Conference, darunter drei Teams aus Kanada. „Wir sind begeistert, San Diego als unser 30. Team in der Major League Soccer willkommen zu heißen“, sagte Garber. Man sei seit vielen Jahren davon überzeugt, dass San Diego aufgrund seiner jugendlichen Energie, seiner großen Vielfalt und der Tatsache, dass Fußball für so viele Menschen ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens ist, ein hervorragender MLS-Markt sein würde.