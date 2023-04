Arsenal rettet Punkt in der Schlussphase gegen Schlusslicht

Carlos Alcaraz (1. Minute), Theo Walcott (14.) und Duje Caleta-Car (66.) hatten den Tabellen-20. bei einem Gegentreffer von Gabriel Martinelli (20.) am Freitag mit 3:1 in Führung gebracht. Dem Norweger Martin Ödegaard gelang in der 88. Minute der Anschlusstreffer für die Gunners, ehe Saka das Ausgleichstor erzielte. Arsenal führt die Tabelle mit 75 Punkten an vor Manchester City (70.). Der Titelverteidiger hat allerdings zwei Spiele weniger.