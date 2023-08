Ausgleich kurz vor Schluss: Eintracht mit Remis gegen Sofia

Wie angekündigt hatte der Frankfurter Trainer einige Änderungen vorgenommen. „Es geht um Frische“, hat er gesagt, „auch mit Blick auf das Spiel am Sonntag in Mainz“. Omar Marmoush und Jens-Petter Hauge kamen neu ins Team, Philipp Max und Jesper Lindström mussten auf die Bank. Auch das System wurde leicht verändert. Mit Buta, Tuta, Koch und Pacho wurde quasi eine Viererkette gespielt. Hauge kam über links, Götze mehr über rechts. Das ließ sich von Beginn an gut an. Schon mit dem ersten Angriff gingen die Frankfurter in Führung. Marmoush hatte sich im Mittelfeld den Ball erobert, Ebimbe konnte aus zwanzig Metern schießen, Plamen Andreev wehrte den Ball zur Seite ab, eigentlich vorschriftsmäßig für einen Torwart. Doch Pech für den Bulgaren, denn da stand Mario Götze. Der passte präzise zurück und da war Kolo Muani. Der Torjäger traf mit einem satten Linksschuss in der 6. Minute. Nach dem 1:0 im Pokal gegen Leipzig und dem 1:0 in der Liga gegen Darmstadt hat der Franzose nun zum dritten Mal im dritten Wettbewerb das 1:0 erzielt. Vor dem Spiel hatte Sportvorstand Markus Krösche erneut bestätigt, dass es nicht Neues im Transfertheater um den Franzosen gibt.