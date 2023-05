Barças Jubelfeier nach Schreckmomenten

Und auch „As“ meinte: „Der Erfolg von Barça ist der soliden Verteidigung der Mannschaft von Xavi geschuldet, zu der besonders der deutsche Torwart enorm beigetragen hat.“ Seit Sommer 2014 spielt der mittlerweile 31-Jährige nun schon beim FC Barcelona. In dieser Saison scheint er in der Primera Division kaum zu überwinden. Gerade mal 13 Gegentore kassierten die Katalanen an 34 Spieltagen. „As“ gab dem deutschen Nationaltorwart in einer Huldigung das Prädikat „unangefochtener Anführer“.