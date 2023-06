BBC: Ältester Premier-League-Coach Hodgson will weitermachen

Der Fußball-Veteran blickt auf mehr als 45 Jahre als Trainer zurück. Mit 75 Jahren und 292 Tagen hält er den Altersrekord für Trainer in der Premier League. So alt war Hodgson beim letzten Spiel von Crystal Palace in der abgelaufenen Saison. Bobby Robson und Alex Ferguson waren bei ihren letzten Auftritten als Trainer im englischen Fußball-Oberhaus jeweils 71 Jahre alt.