Béla Réthy: Abschied mit „gemischten Gefühlen”

Und was wird der Rentner Béla Réthy dann ab dem 1. Januar machen? Gartenarbeit? Oder wird man Sie weiterhin in deutschen Stadien antreffen?

Ich habe keinen Garten, nur einen Balkon (lacht). Ich habe ein Enkelkind, das 14 Monate alt ist und in Berlin lebt. Und ich muss üben auch einfach mal nichts zu tun. Das kann ich nicht. Ich mache sicherlich ein paar Monate Pause – mit Reisen, allem, was mir einfällt. Ich werde beim Frühstück mal mehr als nur zwei Artikel in der Zeitung lesen und einfach mal schauen, wie lange es dauert, bis mir langweilig wird. Dann lasse ich mir etwas einfallen. Ich werde aber im medialen Bereich hin und wieder etwas tun. Vielleicht mal eine Doku. Aber damit beschäftige ich mich am 1. Januar – oder sagen wir dem 2. Januar.