Bellingham sieht sich „10 bis 15 Jahre“ bei Real Madrid

Bellingham war im Sommer von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselt und überragt seit dem Transfer. Mit acht Treffern führt er aktuell die Torschützenliste der Primera División an. „Mit diesem großen Transfer ist Fakt, dass ich liefern muss - egal, ob das Tore, Vorlagen oder weitere entscheidende Leistungen sind“, sagte Bellingham dem TV-Sender Channel 4. Er habe besonders an seinem Spiel im Strafraum und an seiner Torgefährlichkeit gearbeitet.