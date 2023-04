Benfica vor Titel? Schmidt will noch keine Glückwünsche

„Natürlich ist es schon der 27. Spieltag, natürlich haben wir zehn Punkte Vorsprung. Und wenn wir gewinnen, ist die Chance, Meister zu werden, höher als ohne Sieg“, sagte Schmidt am Donnerstag auf dem Benfica-Trainingscampus in Seixal. „Aber so lange wir nicht auch rechnerisch Meister sind, fühle ich mich auch nicht so.“ Portugals Fußball-Rekordmeister spielt unter dem 56-Jährigen bislang eine überragende Saison. Nach der Partie gegen Porto trifft Benfica am Dienstag im Champions-League-Viertelfinale auf Inter Mailand.