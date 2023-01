Benzema führt Real Madrid ins spanische Pokal-Halbfinale

Ex-Nationalspieler Toni Kroos, der in der Startelf stand und in der 74. Minute ausgewechselt wurde, hat damit weiterhin die Chance auf seinen ersten Gewinn der Copa del Rey. Der 33-Jährige hat in diesem Wettbewerb mit Real bisher noch nie das Finale erreicht. Beim letzten Pokalsieg seines Clubs 2014 stand er noch beim FC Bayern unter Vertrag. Gegen wen es nun in der Vorschlussrunde geht, wird bereits am Freitag ausgelost. Auch der FC Barcelona, Osasuna und Athletic Bilbao stehen im Halbfinale.